شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصري فى الجولة الخامسة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، جدول مواعيد وملاعب مباريات 29 جولة من عمر الدورى المصرى الممتاز موسم 2022 – 2023، والذي تنطلق اليوم الثلاثاء، حيث يصطدم الزمالك بنظيره المصري في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

موعد مباراة الزمالك والمصريتقام مباراة الزمالك والمصري في السابعة مساء يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر على استاد برج العرب بالأسكندرية. 9 صفقات تدعم الزمالك فى انطلاقة الدوريالزمالك يدخل الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث دعم الفريق الأبيض محاور الوسط بضم الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي.

وفى الهجوم، تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا وإبراهيما نداى ومصطفى شلبي والمهاجم الواعد يوسف حسن.

المصري يتعاقد مع 10 صفقاتوجاءت قائمة المصري كالتالي:

عصام ثروت ـ أحمد مسعود ـ محمود جاد ـ إيهاب العايدي ـ محمد شحاته ـ عماد الدين بوبكر ـ محمد دبش ـ فريد شوقي ـ كريم العراقي ـ عمرو موسى ـ عمرو مرعي ـ حسن علي ـ محمد عنتر ـ اسلام المزين ـ زياد فرج ـ محمد جريندو ـ إيزي إيميكا ـ مروان حمدي ـ عبد الرحيم دغموم ـ حسين السيد ـ إسلام عطية ـ إلياس الجلاصي ـ عمرو السعداوي ـ أحمد الشيخ ـ عمرو طارق ـ أنتوني أكبوتو ـ إسلام أبو سليمة ـ فرانج إيتوجا ـ أسامة الجزار.

فيما تم وضع الثنائي، هيثم العيوني ومحمد بلح على قائمة الانتظار