محمد عادل يُدير مباراة الأهلي والإسماعيلي ونادر قمر الدولة حكمًا للزمالك وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الحكام الذين سيقودون مباريات يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة الحالية من بطولة الدوري.

وتنطلق مباريات يوم غد بمباراتين عند الخامسة عصرًا؛ إذ سيستضيف الإسماعيلي نظيره الأهلي ليقود محمد عادل اللقاء كحكم ساحة فيما سيُساعده سمير جمال ويوسف البساطي فيما سيكون أحمد جمال حكمًا رابعًا وطارق مجدي كحكم var ويُساعده مصطفى عطية.

ويقود مباراة إنبي و بيراميدز الحكم أمين عمر كحكم ساحة ويُساعده كلاً من هاني عبدالفتاح وشريف عبدالله على أن يكون أحمد ناصر حكمًا رابعًا ووائل فرحان حكمًا لـ var ويساعده أحمد لطفي.

وتُقام المباراة الثالثة عند الساعة السابعة مساءً بين الزمالك وسموحة على ملعب المقاولون العرب؛ إذ يقودها تحكيميًا نادر قمر الدولة ويُساعده محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب على أن يكون هشام الفلال حكمًا رابعًا وحسام عزب حكمًا لـ var ويُساعده خالد حسين.