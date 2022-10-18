كورتوا: جائزة "ياشين" أبعدت حراس المرمى عن الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى البلجيكي الدولي تيبو كورتوا أن جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم تم اختراعها لإرضاء حراس المرمى بعدما حل في المركز السابع في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهي وجهة النظر التي اتفق فيها معه الحارس الإسباني المعتزل إيكر كاسياس.

وتوج الفرنسي كريم بنزيمة زميل كورتوا في ريال مدريد الإسباني، بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في العالم من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس الاثنين في باريس.

واعترف كورتوا بأن بنزيمة يستحق الجائزة بعد تسجيله 44 هدفا خلال 46 مباراة ليقود ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما نال لقب هاتريك مرتين تزامنا مع تسجيله عشرة أهداف في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

لكن كورتوا أيضا ساهم في هذا الإنجاز، حيث تصدى لتسع فرص محققة أمام ليفربول في المباراة النهائية، في رقم قياسي بحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

وتفوق كورتوا على البرازيلي اليسون حارس ليفربول في طريقه للفوز بجائزة ياشين ، التي تمنح لأفضل حارس مرمى في العالم، لكنه يرى أنه كان يستحق مكانة أفضل في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية.

وقال كورتوا لشبكة "كادينا سير" الإذاعية اليوم الثلاثاء "في المقام الأول أود أن أقول أنني سعيد للغاية لكريم بنزيمة".

وأضاف "يبدو أن تسجيل الهدف أفضل من التصدي له، هي معركة مستمرة بالنظر إلى منطق التصويت، لم يكن لدي فرصة لإنهاء السباق في مركز مرتفع للغاية، أو الفوز بالطبع".

واستطرد قائلا: "لا أقول أنني كان لابد أن أفوز بها، لكننا فزنا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، فريقك فاز بفضل تصدياتك، وأنت تحل في المركز السابع فقط، حتى لم تصعد لمنصة التتويج".

وختم كورتوا بالقول: "في قائمة المراكز العشرة الأولى لا يوجد مدافع، على الأقل هذا العام اخترعوا جائزة لأفضل حارس".