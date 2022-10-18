رئيس ريال مدريد: لن نتعاقد مع مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إن تعاقد ناديه مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير المقبل غير وارد، ولكنه لم يستبعد إبرام صفقة في المستقبل لضم اللاعب.

وأفادت تقارير الأسبوع الماضي أن مبابي يريد الرحيل عن سان جيرمان، حيث شعر بالخيانة من النادي بعد خمسة أشهر من توقيعه على عقد جديد مدته ثلاثة أعوام.

وارتبط اسم اللاعب الفرنسي الدولي بقوة بالانتقال للريال في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الماضي، بعد نهاية عقده مع فريقه الفرنسي، ولكن بدلا من ذلك اختار اللاعب البقاء مع بطل الدوري الفرنسي.

ونفى مبابي التقارير التي تفيد برغبته في الرحيل عن سان جيرمان، وقال رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز إن بطل أوروبا لا يخطط لتقديم عرض لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وقال للبرنامج الإذاعي "ال لارجويرو" :" الأمر ليس لأنني أشعر بالملل بشأن مبابي، الأمر هو أنني حتى لم أفهمه. حظينا بفترة انتقالات صيفية جيدة، لذلك فإن هذا الأمر مستبعد".

وأردف: " لا يمكنك أن تعلم أي شيء بشأن المستقبل، ولكن لاعبي ريال مدريد يتطورون بشكل مذهل في المناطق الهجومية. ورودريجو وفينيسيوس جونيور مازال أمامهم وقتا طويلا من التألق. أرى أنهم سيفوزان بجائزة الكرة الذهبية".

وأضاف بيريز :" ريال مدريد ينظر فقط للاعبين الذين يمتلكهم، ونحن سعداء معهم. لا نقوم بعمل سيء مع اللاعبين الشباب الذين نمتلكهم. لدينا مستقبل واعد للغاية".

وأثنى رئيس ريال مدريد على كريم بنزيمة بعدما فاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته أمس الاثنين.

وقال :" سعيد للغاية لأنه أخيرا يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم. كان الأفضل لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام".