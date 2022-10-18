بولسن يقود لايبزج لعبور هامبورج بكأس ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل يوسف بولسن هدفين ليقود فريقه لايبزج، حامل اللقب، للتأهل للدور الثالث في بطولة كأس ألمانيا، بعد الفوز على هامبورج برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء.

وسجل بولسن الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 33 و 36 وأضاف محمد سيماكان وبنيامين هنريكس الهدفين الثالث والرابع 69 و84.

كما تأهل أيضا آينتراخت فرانكفورت لدور الـ16 بفوزه على شتوتجارت كيكرز، المنافس بالدرجة الخامسة، بهدفين نظيفين، فيما فاز ماينز على لوبيك، المنافس بالدرجة الرابعة، بثلاثية نظيفة، كما فاز نورنبرج، المنافس بدوري الدرجة الثانية، على فالدهوف مانهيم، بهدف نظيف.