مصدر يكشف لمصراوي.. سبب غياب ثلاثي الزمالك أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر بنادي الزمالك، سبب غياب الثلاثي إبراهيما نداي، عمرو السيسي ومصطفى شلبي، عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره سموحة، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري.

وشهدت قائمة الزمالك غياب الثلاثي إبراهيما نداي، عمرو السيسي ومصطفى شلبي عن مواجهة سموحة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سبب استبعاد إبراهيما نداي بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية".

واختتم: "مصطفى شلبي وعمرو السيسي يغيبان بسبب قرار فني من جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك".