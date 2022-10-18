سيراميكا كليوباترا يكتسح المصري بثلاثية في بداية مشواره بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اكتسح سيراميكا كليوباترا نظيره المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري WE المصري.

وافتتح سيراميكا كليوباترا أهداف المباراة في الدقيقة 15، بعدما حول ميدو جابر كرة عرضية لُعبت من ركلة ركنية، برأسية قوية سكنت شباك حارس المصري.

وتمكن جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا، من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 30، بعدما استلم تمريرة بينية من محمد إبراهيم، وأطلق تصويبة أرضية قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصري.

واستطاع أحمد ياسر ريان من تسجيل الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت شباك حارس المصري.

وحصد نادي سيراميكا كليوباترا أول 3 نقاط في مشواره بالدوري، بينما فشل المصري في حصد أي نقطة.