قائمة الزمالك.. سامسون يظهر لأول مرة بالقميص الأبيض في مواجهة سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وظهر مهاجم الزمالك الجديد، البنيني سامسون أكينولا، في القائمة، بعد أن غاب عن مواجهتي فلامبو بدوري أبطال إفريقيا، لعدم قيده بالقائمة، فيما غاب الثنائي، مصطفى شلبي، وعمرو السيسي عن القائمة، بعد انضمامهم من إنبي وطلائع الجيش على الترتيب، خلال موسم الانتقالات الصيفي المنصرم.

وجائت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" -محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

ويسعى الزمالك حامل اللقب، للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي، في إنجاز جديد على قلعة ميت عقبة.