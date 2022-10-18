مدرب مانشستر يونايتد يعلق على رد فعل رونالدو الغاضب بعد استبداله في لقاء نيوكاسل



أبدى المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد، إيريك تن هاغ، تفهمه لرد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد استبداله الأحد الماضي في التعادل السلبي مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.



وخاض رونالدو الأحد، مباراته الأولى كأساسي منذ الهزيمة المذلة أمام برنتفورد 0-4 في أغسطس الماضي، لكن تن هاغ أخرجه قبل 18 دقيقة على النهاية ضمن مسعاه لمحاولة الوصول إلى شباك نيوكاسل.



وبدا البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، مستاء تماما لحظة خروجه من الملعب، لكن "أعتقد أن أي لاعب لن يكون سعيدا بالخروج من الملعب، خصوصا رونالدو"، وفق ما أفاد تن هاغ عشية المواجهة الصعبة جدا ضد توتنهام المقررة غدا الأربعاء في "أولد ترافورد".



ورأى المدرب الهولندي أنه "طالما أنها (ردة الفعل) بطريقة طبيعية هادئة، فلا مشكلة في ذلك. بالطبع هو مقتنع بأنه يجب أن يستمر في اللعب وأن يسجل هدفا. لهذا السبب هو جيد إلى هذه الدرجة".



وشكك بعض مشجعي يونايتد في قرار استبدال رونالدو، لاسيما بعدما أهدر بديله ماركوس راشفورد فرصة واضحة من رأسية كانت ستمنح فريقه الفوز في الوقت بدل الضائع.



ولكن تن هاغ، يعتقد أن فريقه لم يكن مضطرا للانتظار حتى الوقت بدل الضائع لمحاولة التسجيل.



ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل منافسه في مباراة الغد، نادي توتنهام، المركز الثالث مع 23 نقطة.





(وكالات)