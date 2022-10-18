شكرا لقرائتكم خبر تدشين مشروع استاد بوتراجايا الآسيوي بسعة 10 آلاف متفرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس FIFA جياني إنفانتينو، المشروع التعاوني لاستاد الاتحاد الآسيوي الجديد في بوتراجايا، ماليزيا.

ويقع ملعب الاتحاد الآسيوي في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، على بعد نحو 30 كلم من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، وسيتم تشييده على أرض تمتد على مساحة 15.43 فدانا، ومجهزة تجهيزا كاملا بمدرج وشارع متفرج وردهة. والمكاتب الإدارية ومواقف السيارات تحت الأرض.

وتبلغ مساحة أرضية الملعب حوالي 580.000 قدم مربع ويسع (10.000) متفرج، ويتميز بأعلى جودة ملعب كرة قدم مصنّف من (FIFA).

وسيتم تمويل الاستاد الجديد المخصص لكرة القدم خلال برنامج FIFA Forward، مما سيعزز طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال رؤيته ورسالته، لدعم الاتحادات الأعضاء (MAs) والاتحادات الإقليمية.

وعلق رئيس FIFA جياني إنفانتينو، الذي كان في العاصمة الماليزية لحضور الاجتماع الـ11 للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقوله «أعتقد أنه استثمار مهم لكرة القدم الآسيوية، وأود أن أهنئ رئيس الاتحاد الآسيوي وأثني عليه وعلى أعضاء المكتب التنفيذي».

وأضاف «إنه مشروع رائع، وأنا فخور، ونحن سعداء حقا لأننا نتعاون خلال تدشين مشروع استاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشراكة مع الفيفا، والذي يمكن أن يمثل خطوة جديدة في الجزء المهم للغاية من منطقة آسيا».

ملعب الاتحاد الآسيوي

