الفيفا يؤكد إقامة كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا

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وكشف إنفانتينو عن تأسيس مكتب في إندونيسيا للإشراف على جهود التغيير في كرة القدم في البلاد في أعقاب مأساة الاستاد التي وقعت في أول أكتوبر الحالي.وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو «أمامنا كأس العالم لمنتخبات أقل من 20 عاما التي يأتي من خلالها أفضل لاعبي العالم (من هذه الفئة) إلى إندونيسيا، وستظهر مواهبهم من إندونيسا أمام العالم بأكمله».
مضيفا «من أجل ذلك نحن بحاجة إلى عشرة استادات على أحدث طراز، ونحتاج إلى عمليات تسير بسلاسة».
وتقام بطولة كأس العالم تحت 20 عاما في الفترة ما بين 20 مايو و11 يونيو من العام المقبل.
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