الجمهور يصوت على أفضل هدف في دوري السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشح الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 أهداف من مباريات الجولة الأولى في الدوري الممتاز للسيدات، لاختيار «أفضل هدف في الأسبوع».

ونشر حساب إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد، على تويتر، مقطع فيديو للأهداف الـ4، وطلب من الجمهور التصويت لأفضل هدف في الجولة.

وجاء الهدف الأول للمهاجمة الكولومبية سارة تورو التي سددت من خارج منطقة الجزاء وسجلت أمام اليمامة، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقها شعلة الشرقية بنتيجة 1-3.

والهدف الثاني المرشح للمهاجمة العراقية شوخان صالحي التي سجلت الهدف الثالث برأسية في مرمى الشباب، لتسهم في فوز الهلال بنتيجة 4-1.

ودخل هدف السعودية منيرة الحمدان كمرشح ثالث، والذي سجلته بالكعب في مرمى فريق سما، لتسهم في انتصار النصر بنتيجة ثقيلة 18-0.

والمرشح الرابع هو هدف اللاعبة البديلة سارة فوزي، عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، هزت شباك الاتحاد الذي انتصر على فريقها الأهلي بنتيجة 3-1.

يشار إلى أن الجولة الأولى لدوري السيدات انطلقت الخميس الماضي، وشهدت جميع المباريات حضورا كبيرا من جماهير الأندية التي دعمت اللاعبات خلال المباريات.