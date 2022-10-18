انطلاق الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق غدا الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في رياضات الأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن «تايم أتاك»، وذلك في الساحات الخارجية لاستاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر، خلال الفترة من 20 - 22 أكتوبر الجاري.

وتهدف البطولة بشكل رئيس إلى إيجاد مساحة آمنة للمواهب الوطنية لممارسة هواياتهم في هذه الرياضة وإشباع شغفهم، وتوعية وتثقيف الشباب بوسائل السلامة وأهمية ممارسة هذه الرياضات في الأماكن المخصصة لها.

وتختتم البطولة فعالياتها يوم 3 ديسمبر المقبل بمدينة جدة، حيث يسعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى جذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من عشاق ومحبي هذه الرياضات.