شكرا لقرائتكم خبر انطلاق الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف البطولة بشكل رئيس إلى إيجاد مساحة آمنة للمواهب الوطنية لممارسة هواياتهم في هذه الرياضة وإشباع شغفهم، وتوعية وتثقيف الشباب بوسائل السلامة وأهمية ممارسة هذه الرياضات في الأماكن المخصصة لها.وتختتم البطولة فعالياتها يوم 3 ديسمبر المقبل بمدينة جدة، حيث يسعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى جذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من عشاق ومحبي هذه الرياضات.
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