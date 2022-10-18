شكرا لقرائتكم خبر سرقة ملابس الهلال تحاكي فيورنتينا الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و أعيدت الكأس إلى خزانة نادي الاتحاد، فيما تعثر إعادة قميص الطائفي بعدما اشتراه مؤرخ رياضي من حراج (ابن قاسم بالرياض).كما حدثت سرقة هواتف ثلاثي فريق الشباب الكروي في 2013 (عمر الغامدي، صالح القميزي، عبدالملك الخيبري)، خلال مواجهة فريق الرائد بملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
أبرز السرقات الرياضية:
1966
سرق مشجع إنجليزي كأس العالم عام 1966م، إذ فوجئ الجميع باختفاء الكأس من أحد معارض الطوابع البريدية، فشكل رجال الشرطة مجموعات للبحث عن الكأس، إلى أن عثر الكلب بيكلز على الكأس مدفونة في إحدى الحدائق بلندن، وبرر المشجع تلك الفعلة، بأنه كان يخاف أن تذهب الكأس للبرازيل المتألقة في ذلك الوقت
1983
بعدما حصلت البرازيل على بطولة كأس العالم 1970م، للمرة الثالثة في تاريخ السلساو، قررت الفيفا تصميم كأس جديدة وإهداء الكأس القديمة للبرازيل، وبعد مرور 13عاما، أي في 1983م، سرقت الكأس من خزائن البرازيل، ولم يتم العثور على الجناة حتى الآن، ويقال إن الكأس تمت إذابتها وبيعت كسبائك.
1987
في تصفيات الأمم الأوروبية عام 1987 تسلل أحد اللصوص إلى غرفة ملابس المنتخب الويلزي، وسرق قمصان الفريق الاحمر وعددها 25 قميصا و47 زوجا من الشورتات، و17زوجا من الجوارب و39 تراكسوتا، منها تراكسوت المدرب ميك انكلاند،و20 علبة من باودر الغسيل
1994
تعرض المنتخب الكولمبي للسرقة في مونديال أمريكا 1994، بعد أن فقد مئات القطع الرياضية من ملابس وأحذية تم شحنها من إنجلترا.
2010
تعرض لاعبا المنتخب الإسباني، سيرجيو بوسكيتس وبيدرو رودريغيز، للسرقة قبل مباراة ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2010 بملعب مدينة ديربان، والذي انتهى لصالح الإسبان بهدف دون رد، من مجهولين قاموا باقتحام غرف اللاعبين، وأدى ذلك إلى فقدان بوسكيتس بعض الأوراق، ونحو 800 يورو، في حين سرق من بيدرو نحو 1000 يورو.
كما تعرض 3 لاعبين من المنتخب اليوناني للسرقة في وقت سابق من البطولة نفسها، وفي مدينة ديربان أيضا.
2012
قبل ساعات من انطلاق مباراة لريال مدريد وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا، تعرض الفريق الإسباني الزائر إلى سرقة 6 أزواج من أحذية اللاعبين من غرفة ملابسه بملعب أليانز أرينا معقل الفريق الألماني، واكتشف أن 3 أحذية من بين الـ6 تعود إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما تخص الأخرى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، وصانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل.
2014
تعرض نادي خوبينتود الأوروغوياني لسرقة كل الأحذية وملابس التدريب وقمصان المباريات وأشياء أخرى، مما أدى إلى إلغاء تدريباته بعد سرقة اللصوص ملابس الفريق.
2015
سرق مجهولون أحذية لاعبي نادي سبورتينغ براغا البرتغالي من غرف ملابس ملعب فيلودروم، خلال استعدادهم لمواجهة مضيفهم مرسيليا الفرنسي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، واضطر فريق مرسيليا إلى شراء 46 زوج أحذية، حتى إنه عرض تأمين رحلة جوية خاصة لجلب أحذية رياضية من البرتغال بعد اختفائها.
2016
خلال لقاء فريق مصر المقاصة وفريق الزمالك للناشئين في بطولة كرة القدم، سرقت ملابس لاعبي الفريقين من الغرف المخصصة، وكذلك هواتفهم المحمولة.
2022
تعرض فريق الشرطة العراقي الكروي لحادث سرقة بعد ُ نهاية مباراة كأس السوبر أمام فريق الكرخ الكروي، إذ فقدت هواتف اللاعبين الشخصية من غرفة تبديل الملابس الخاص بالفريق، داخل ملعب المدينة الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة ملابس الهلال تحاكي فيورنتينا الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.