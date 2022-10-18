شكرا لقرائتكم خبر مليون ريال للفائزين في سباق «نصف ماراثون جدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورصد الاتحاد السعودي جوائز مالية بقيمة تصل إلى مليون ريال سعودي، ستقدم للفائزين بالمراكز المتقدمة، لرفع روح التنافس بين المشاركين، وصمم 3 مسارات للسباق في «نصف ماراثون جدة» لجميع أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من الجنسين، فقد خصصت مسافة نصف الماراثون أي ما يعادل 21.1 كلم لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كلم لعمر 17 سنة وفوق، إضافة إلى سباق بمسافة 4 كلم للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.ويأتي إطلاق سباق «نصف ماراثون جدة» بعد النجاح الذي حققه «ماراثون الرياض»، والذي يعد أول ماراثون كامل يتم تنظيمه في المملكة، حيث أطلق في وقت سابق من العام الحالي، خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس 2022، واستقطب السباق الذي يبلغ طول مساره 42 كلم، أكثر من 10,000 مشارك من جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مليون ريال للفائزين في سباق «نصف ماراثون جدة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.