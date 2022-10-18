مليون ريال للفائزين في سباق «نصف ماراثون جدة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع سباق «نصف ماراثون جدة»، يوم السبت العاشر من ديسمبر بمحافظة جدة، بدعم مباشر من وزارة الرياضة وبرنامج جودة الحياة.

ورصد الاتحاد السعودي جوائز مالية بقيمة تصل إلى مليون ريال سعودي، ستقدم للفائزين بالمراكز المتقدمة، لرفع روح التنافس بين المشاركين، وصمم 3 مسارات للسباق في «نصف ماراثون جدة» لجميع أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من الجنسين، فقد خصصت مسافة نصف الماراثون أي ما يعادل 21.1 كلم لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كلم لعمر 17 سنة وفوق، إضافة إلى سباق بمسافة 4 كلم للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.

ويأتي إطلاق سباق «نصف ماراثون جدة» بعد النجاح الذي حققه «ماراثون الرياض»، والذي يعد أول ماراثون كامل يتم تنظيمه في المملكة، حيث أطلق في وقت سابق من العام الحالي، خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس 2022، واستقطب السباق الذي يبلغ طول مساره 42 كلم، أكثر من 10,000 مشارك من جميع أنحاء العالم.