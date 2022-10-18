النصر يسجل أسرع الرباعيات في دوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل النصر أهدافه الأربعة في شباك الفيحاء خلال 12 دقيقة فقط، مما يجعله صاحب أسرع رباعية في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد تساوى مع الشباب بالفوز بـ4 أهداف 3 مرات هذا الموسم.

النصر عزز سجله الذهبي أمام الفيحاء بتحقيق فوزه الخامس مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، وانتصاره أمس كان الرابع على التوالي على ضيفه.

الفوز برباعية هي أكبر نتيجة يفوز بها النصر على الفيحاء، وقد أصبح عقب اللقاء ثاني الأقوى دفاعا بـ3 أهداف فقط في مرماه.

ورفع النصر رصيده من الأهداف لـ18، في الدوري هذا الموسم، كثاني أقوى هجوم بعد الشباب بفارق هدفين.

وخرج النصر لخامس مباراة بشباك نظيفة معادلا رقم الهلال، بينما حافظ على وصافة أقوى خط دفاع في الدوري، إذ لم يلج مرماه سوى 3 أهداف، خلف الشباب والاتحاد (2).

الرقم الذي يعطي دفعة من التفاؤل للجمهور النصراوي، هو أن النصر عادل رصيده من النقاط بعد 8 جولات من موسم 2018-2019 والذي انتهى بتتويجه بطلا للدوري السعودي.

يشار إلى أن العالمي قرر إقامة معسكر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال جزء من فترة توقف دوري روشن السعودي، التي تمتد شهرين.

ويقام معسكر النصر في الفترة من 27 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر المقبلين.

وكشف الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر عن برنامج الفريق خلال فترة التوقف، إذ تقرر منح اللاعبين إجازة ابتداء من 16 أكتوبر الجاري، على أن تكون العودة للتدريبات يوم 27 من الشهر نفسه، وسيحصل اللاعبون على إجازة ثانية في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل.

ويحتل النصر حاليا المركز الثاني في دوري روشن بـ19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الشباب بـ22 نقطة.