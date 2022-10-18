شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري صاحب أول فوز فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري أول فوز فى المباراة الأولي بمسابقة الدوري لموسم 2022 / 2023 على حساب أسوان، بهدف دون رد سجله النيجيري أوستن أوموتون، خلال اللقاء الذى جمعهم عصر اليوم، الثلاثاء، بإستاد أسوان.

ونجح الاتحاد السكندري فى حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري الممتاز بعدما انطلقت النسخة 64 من بطولة الدوري المصري عصر اليوم بإنطلاق مباراة أسوان والإتحاد السكندري على أن تُستأنف باقي مبارايات الجولة الأولى للدوري غداً وبعد غد.

وأدار مباراة اليوم، محمد معروف حكماً للساحة، وعاونه الثنائي عماد العقاد حكم مساعد أول وأحمد عبد الغنى حكم مساعد ثاني، وأحمد ناجى حكم رابع، ومصطفى عثمان حكم فار، ومحمد عزازى حكم فار.

وضم تشكيل أسوان للمباراة ، الذي أعلنه ربيع ياسين المدير الفني كلاً من : عمرو حسام - احمد كاستيلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - محمد مصطفى "ميدو"- مصطفى عبد الرسول - احمد خالد - احمد بلحاج- ماليك ايفونا ومحمد حمدي زكي.

فيما ضم تشكيل الاتحاد الذي أعلنه الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني، كلاً من : المهدي سليمان ، إبراهيم حسن ، محمود علاء ، صبري رحيل ، هشام صلاح ، أحمد عادل ميسي ، أوستن أموتو ، مورو ساليفو ، مروان عطية ، خالد صبحي وسعيد سنبوري