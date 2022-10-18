شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات فاركو بالدوري حتى الجولة 29 والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت مواعيد مباريات فاركو كالتالى :الدور الأول:
الأسبوع 2 : فاركو - حرس الحدود (الاربعاء 26 أكتوبر – ستاد الإسكندرية – 5 م)
الأسبوع 3 : المقاولون العرب – فاركو (الخميس 3 نوفمبر – ستاد المقاولون العرب – 7 م)
الأسبوع 4 : فاركو - الاسماعيلي (الاربعاء 9 نوفمبر – ستاد الإسكندرية – 5 م)
الأسبوع 5 : أسوان - فاركو (الخميس 1 ديسمبر – ستاد أسوان – 2:45 م)
الأسبوع 6 : فاركو - الداخلية (الاربعاء 7 ديسمبر – ستاد الإسكندرية – 2:45 م)
الأسبوع 7 : الاتحاد السكندري – فاركو (الخميس 15 ديسمبر – ستاد الإسكندرية – 5 م)
الأسبوع 8 : فاركو - الاهلي (الثلاثاء 20 ديسمبر – ستاد الإسكندرية – 5 م)
الأسبوع 9 : غزل المحلة – فاركو (السبت 24 ديسمبر – ستاد غزل المحلة – 5 م)
الأسبوع 10 : فاركو – فيوتشر ( الاربعاء 28 ديسمبر – ستاد الإسكندرية – 5 م)
الأسبوع 11 : فاركو – طلائع الجيش (الاربعاء 4 يناير – ستاد الإسكندرية – 5 م)
الأسبوع 12 : سموحة – فاركو (الأحد 8 يناير – ستاد الإسكندرية – 7 م)
الأسبوع 13 : فاركو – سيراميكا (الجمعة 13 يناير – ستاد الإسكندرية – 5 م)
الأسبوع 14 : بيراميدز – فاركو (الخميس 19 يناير – ستاد الدفاع الجوي – 7 م)
الأسبوع 15 : فاركو – انبى (الأثنين 23 يناير – ستاد الجيش ببرج العرب – 2:45 م)
الأسبوع 16 : المصري – فاركو (السبت 28 يناير – ستاد السويس الجديد – 5 م)
الأسبوع 17 : فاركو – الزمالك (الأثنين 6 فبراير – ستاد الإسكندرية – 5 م)
الدور الثاني:
الأسبوع 18 : فاركو – البنك الأهلي (السبت 11 فبراير – ستاد الإسكندرية – 5 م)
الأسبوع 19 : حرس الحدود – فاركو (الثلاثاء 21 فبراير – ستاد حرس الحدود – 7 م)
الأسبوع 20: فاركو – المقاولون العرب (الاربعاء 1 مارس – ستاد الإسكندرية – 6 م)
الأسبوع 21 : الإسماعيلي - فاركو (الاربعاء 8 مارس – ستاد الإسماعيلية – 6 م)
الأسبوع 22 : فاركو – أسوان (الاربعاء 15 مارس – ستاد الإسكندرية – 5 م)
الأسبوع 23 : الداخلية – فاركو (الأثنين 3 إبريل – ستاد السويس الجديد – 9 م)
الأسبوع 24 : فاركو – الاتحاد السكندري (الأثنين 10 إبريل – ستاد الإسكندرية – 9 م)
الأسبوع 25 : الأهلي - فاركو (الجمعة 14 إبريل – ستاد السلام – 9 م)
الأسبوع 26 : فاركو – غزل المحلة (الاربعاء 19 إبريل – ستاد الإسكندرية – 9 م)
الأسبوع 27 : فيوتشر – فاركو (الاربعاء 26 إبريل – ستاد السلام – 8 م)
الأسبوع 28 : طلائع الجيش – فاركو (الاربعاء 3 مايو – ستاد جهاز الرياضة – 6 م)
الأسبوع 29 : فاركو – سموحة (الأثنين 8 مايو – ستاد الإسكندرية – 6 م)