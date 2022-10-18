شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات فاركو بالدوري حتى الجولة 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الجولة 29 من المسابقة، وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن مواجهة بين فاركو والبنك الاهلى في الجولة الأولى مساء اليوم وانتهت بالتعادل 1-1، بينما يلاقى الفريق البرتقالى نظيره الأهلى الثلاثاء 20 ديسمبر في الأسبوع الثامن والجمعة 14 إبريل بالأسبوع الخامس والعشرون ، ويختتم مبارياته بالدور الأول للمسابقة بمواجهة الزمالك الأثنين 6 فبراير. وجاءت مواعيد مباريات فاركو كالتالى : الدور الأول: الدور الأول: الأسبوع 2 : فاركو - حرس الحدود (الاربعاء 26 أكتوبر – ستاد الإسكندرية – 5 م) الأسبوع 3 : المقاولون العرب – فاركو (الخميس 3 نوفمبر – ستاد المقاولون العرب – 7 م) الأسبوع 4 : فاركو - الاسماعيلي (الاربعاء 9 نوفمبر – ستاد الإسكندرية – 5 م) الأسبوع 5 : أسوان - فاركو (الخميس 1 ديسمبر – ستاد أسوان – 2:45 م) الأسبوع 6 : فاركو - الداخلية (الاربعاء 7 ديسمبر – ستاد الإسكندرية – 2:45 م) الأسبوع 7 : الاتحاد السكندري – فاركو (الخميس 15 ديسمبر – ستاد الإسكندرية – 5 م) الأسبوع 8 : فاركو - الاهلي (الثلاثاء 20 ديسمبر – ستاد الإسكندرية – 5 م) الأسبوع 9 : غزل المحلة – فاركو (السبت 24 ديسمبر – ستاد غزل المحلة – 5 م) الأسبوع 10 : فاركو – فيوتشر ( الاربعاء 28 ديسمبر – ستاد الإسكندرية – 5 م) الأسبوع 11 : فاركو – طلائع الجيش (الاربعاء 4 يناير – ستاد الإسكندرية – 5 م) الأسبوع 12 : سموحة – فاركو (الأحد 8 يناير – ستاد الإسكندرية – 7 م) الأسبوع 13 : فاركو – سيراميكا (الجمعة 13 يناير – ستاد الإسكندرية – 5 م) الأسبوع 14 : بيراميدز – فاركو (الخميس 19 يناير – ستاد الدفاع الجوي – 7 م) الأسبوع 15 : فاركو – انبى (الأثنين 23 يناير – ستاد الجيش ببرج العرب – 2:45 م) الأسبوع 16 : المصري – فاركو (السبت 28 يناير – ستاد السويس الجديد – 5 م) الأسبوع 17 : فاركو – الزمالك (الأثنين 6 فبراير – ستاد الإسكندرية – 5 م) الدور الثاني: الدور الثاني: الأسبوع 18 : فاركو – البنك الأهلي (السبت 11 فبراير – ستاد الإسكندرية – 5 م) الأسبوع 19 : حرس الحدود – فاركو (الثلاثاء 21 فبراير – ستاد حرس الحدود – 7 م) الأسبوع 20: فاركو – المقاولون العرب (الاربعاء 1 مارس – ستاد الإسكندرية – 6 م) الأسبوع 21 : الإسماعيلي - فاركو (الاربعاء 8 مارس – ستاد الإسماعيلية – 6 م) الأسبوع 22 : فاركو – أسوان (الاربعاء 15 مارس – ستاد الإسكندرية – 5 م) الأسبوع 23 : الداخلية – فاركو (الأثنين 3 إبريل – ستاد السويس الجديد – 9 م) الأسبوع 24 : فاركو – الاتحاد السكندري (الأثنين 10 إبريل – ستاد الإسكندرية – 9 م) الأسبوع 25 : الأهلي - فاركو (الجمعة 14 إبريل – ستاد السلام – 9 م) الأسبوع 26 : فاركو – غزل المحلة (الاربعاء 19 إبريل – ستاد الإسكندرية – 9 م) الأسبوع 27 : فيوتشر – فاركو (الاربعاء 26 إبريل – ستاد السلام – 8 م) الأسبوع 28 : طلائع الجيش – فاركو (الاربعاء 3 مايو – ستاد جهاز الرياضة – 6 م) الأسبوع 29 : فاركو – سموحة (الأثنين 8 مايو – ستاد الإسكندرية – 6 م)