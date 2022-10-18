شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم مضر السعودى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره مضر السعودى بنتيجة 36/30 فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية.

ونجم الأهلى فى إنهاء الشوط الأول أيضا لصالحه بنتيجة 18/17 ، ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى مع بنفيكا بعد غدا الخميس .

تضم قائمة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري ، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى .

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.