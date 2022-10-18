شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستبعد نداى وعمرو السيسى وشلبى من قائمة الزمالك لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، عددًا من اللاعبين من قائمة مواجهة سموحة المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ما بين عدم الجاهزية والرؤية الفنية.

وجاء أبرز المستبعدين.. السنغالى إبراهيما نداى، وعمرو السيسى، ومصطفى شلبى، وعبد الله جمعة للإصابة، ونبيل عماد دونجا للإصابة.

وضمت قائمة الزمالك التى شهدت عودة محمود الونش، وإمام عاشور كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا