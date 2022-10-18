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فيريرا يستبعد نداى وعمرو السيسى وشلبى من قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

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القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، عددًا من اللاعبين من قائمة مواجهة سموحة المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ما بين عدم الجاهزية والرؤية الفنية.

 

وجاء أبرز المستبعدين.. السنغالى إبراهيما نداى، وعمرو السيسى، ومصطفى شلبى، وعبد الله جمعة للإصابة، ونبيل عماد دونجا للإصابة.

 

 

وضمت قائمة الزمالك التى شهدت عودة محمود الونش، وإمام عاشور كلاً من.. 

 

 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم 

 

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي 

 

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور -  يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري  - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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