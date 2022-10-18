شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يسجل ثالث أهداف سيراميكا فى مرمى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا الهدف الثالث لفريقه فى شباك المصرى فى الدقيقة 58 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - محمد ناصف - محمد عادل - محمد زلاكة - عمرو قلاوة - صامويل امادي - صلاح محسن.

فيما أعلن إيهاب جلال عن تشكيل فريقه الذي ضم كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: إسلام ابو سليمة، محمد دبش، حسين السيد، كريم العراقي. خط الوسط: حسن علي، ايزي ايميكا، عبد الرحيم دغموم، أحمد الشيخ. الهجوم: فرانك ايتوجا ومروان حمدي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: فريد شوقي، عمرو موسى، عصام ثروت، الياس الجلاصي، عمرو السعداوي، محمد عنتر، محمد جريندو، عمرو مرعي، عماد الدين بوبكر.