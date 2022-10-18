شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يعود للظهور بقائمة بيراميدز لمواجهة إنبى فى ضربة بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي برامايدز قائمة مباراة انبي في إطار مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويحل نادي براميدز ضيفا على انبي في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

‏وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي :

‏حراسة المرمى : شريف اكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

‏خط الدفاع : علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

وشهدت القائمة عودة إبراهيم عادل الذى غاب عن فريقه فى المباريات الأخيرة من الموسم الماضى بسبب الإصابة التى تعرض لها، كما غاب عن منافسات دور الـ 32 بالكونفدرالية.