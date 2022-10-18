الامارات | الشارقة يتعاقد مع ديوب في صفقة انتقال حر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" ضم المهاجم السنغالي ماكيتا ديوب إلى صفوف الفريق الأول في صفقة انتقال حر ، وذلك لدعم صفوف الفريق في الموسم الحالي، علما أن الصفقة تمت بحضور رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبد الله محمد العجلة.

ويعتبر ديوب "34 عاما " إضافة كبيرة للفريق الشرقاوي كونه يتمتع بخبرة ميدانية كبيرة وسبق له اللعب في أندية محلية عدة حقق معها نجاحات كبيرة من بينها الظفرة وشباب الأهلي