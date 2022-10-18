شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشارقة يعلن رسميا تعاقده مع السنغالي ماكيتي ديوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده رسميا مع السنغالي ماكيتي ديوب، مهاجم شباب الأهلي والظفرة السابق، في صفقة انتقال حر.

وقال نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم الثلاثاء: "أسـد جديـد ينضـم لعريـن الملك، بحضور عبدالله العجلة، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب ينضم إلى صفوف فريقنا في صفقة انتقال حر".

وأتم الشارقة تعاقده مع ديوب بعد اجتيازه الفحص الطبي، يوم الثلاثاء

ومن المقرر أن يشارك ديوب في التدريبات سريعًا بعد التوقيع ليكون جاهزًا لمباراة الوحدة الجمعة في نهائي كأس رئيس الإمارات.

وسيكون الشارقة النادي الثالث الذي يلعب له ديوب في الدوري الإماراتي بعد الظفرة وشباب الأهلي.

وبلغ إجمالي أهداف ديوب في الدوري الإماراتي 107 أهداف في 173 مباراة.

وخسر الشارقة في مباراته الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل، خلال القمة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة السادسة.

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى للشارقة هذا الموسم خلال 6 مباريات حقق فيها أيضا 4 انتصارات مقابل تعادل واحد.

وهذا الفوز هو الأول للوصل على الشارقة منذ أكثر من 3 سنوات، وخلال آخر 7 مباريات جمعتهما في الدوري الإماراتي، حيث كان آخر فوز للفريق في المسابقة في 11 مايو 2019 بنتيجة 3-2، وهو موسم تتويج الشارقة باللقب.

ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 14 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بفارق نقطة أمام الشارقة، و3 نقاط أمام الجزيرة حامل اللقب.

مزاد على قمصان قمة الشارقة والوصل

انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي مباراة الشارقة والوصل، والتي ارتدوها أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويعتبر المزاد الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية على الصعيد العالمي، من عوامل الترويج الخارجي للدوري.

ويخصص العائد المادي الذي تحصل عليه الأندية المشاركة في المزاد، للمبادرات المجتمعية والجماهيرية.

وسيكون المزاد مفتوحا طوال 10 أيام أمام الجماهير الراغبة باقتناء قمصان طرفي المباراة، والتي حظيت بحماس وحضور جماهيري بارز، بجانب المستوى الفني القوي.

وفاز الوصل بهدف دون رد، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تراجع الشارقة للوصافة في ختام الجولة السادسة.

يذكر أن لقاءات الشارقة والوصل، من المواجهات التاريخية البارزة في كرة القدم الإماراتية.

