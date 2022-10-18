شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على المصرى بهدفين فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سيراميكا الشوط الأول متقدماً على المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة من رأسية متقنة سكنت شباك محمود جاد حارس المصرى بينما أضافة النيجيري جون إيبوكا الهدف الثانى من تسديدة قوية في مرمى الفريق البورسعيدى.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري،خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - محمد ناصف - محمد عادل - محمد زلاكة - عمرو قلاوة - صامويل امادي - صلاح محسن.

فيما أعلن إيهاب جلال عن تشكيل فريقه الذي ضم كلاً من.. ،حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: إسلام ابو سليمة، محمد دبش، حسين السيد، كريم العراقي،خط الوسط: حسن علي، ايزي ايميكا، عبد الرحيم دغموم، أحمد الشيخ،الهجوم: فرانك ايتوجا ومروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: فريد شوقي، عمرو موسى، عصام ثروت، الياس الجلاصي، عمرو السعداوي، محمد عنتر، محمد جريندو، عمرو مرعي، عماد الدين بوبكر.