شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصطدم بإنبي فى مواجهة مثيرة بالجولة الأولى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على مضيفه إنبي في جولة الافتتاح بالدوري المصري، وهي المباراة المقرر لها أن تقام على ملعب "بتروسبورت" الخامسة مساء لأربعاء، في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والتحدي، خاصة في ظل التدعيمات الكبيرة التي جلبها الفريقين.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق ما يطمح إليه الفريق منذ فترة طويلة، بعد أن نجح في إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب اللقب، يعود هذا الموسم وهو يرغب في المنافسة بقوة على لقب بطولة الدوري المصري، ومحاولة مزاحمة الكبيرين الأهلي والزمالك وخطف لقب البطولة منهما.

جاءت صفقات بيراميدز الصيفية في أضيق الحدود لكنها لبت احتياجات النادي وسدت العجز الموجود، وتعاقد الفريق السماوي مع كريم حافظ، ومحمد الشيبي من الجيش الملكي، ومحمود دونجا، ومصطفى فتحي، وعبد الرحمن جودة.

بينما ضم إنبي 17 صفقة هي، رفيق كابو- أحمد صبيحة – أحمد أمين أوفا – جوزيف أتولي - أحمد خليل كالوشا - سيف الخشاب - علي أبو طالب - صلاح زايد - مصطفى رمضان - مودي ناصر - ديان ميليج - رمضان مصطفى - مروان صحراوي ـ أحمد عيد ـ إيريك تراورى ـ عماد ميهوب ـ محمد عبد العاطى .

وبدأ بيراميدز الاستعداد لانطلاقة الدورى الممتاز امام انبى بعد غد، وسط نشوة الفوز العريض بسبعة أهداف دون مقابل على هلال الساحل السودانى والصعود الى دور الـ32 الإضافى للكونفيدرالية.

وأكد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى أن الفوز مهم للغاية خاصة أنه جاء فى بداية الموسم ومن الضرورى تحقيق الانتصار وبأداء قوى، مشيرا إلى أن الفريق كان قادرا على إحراز مزيد من الأهداف وإنهاء اللقاء بنتيجة قياسية، لولا الطرد الذى تعرض له إسلام عيسى مبكرا.

في المقابل حرص أحمد كشري المدير الفني لفريق إنبي علي مشاهدة لقائي بيراميدز وهلال الساحل السوداني بالبطولة الكونفدرالية قبل مواجهة الفريق السماوي بالدوري الممتاز، لدراسة الفريق وتحديد نقاط القوة والضعف بصفوفه قبل مواجهته بعد غدا الأربعاء بالدوري الممتاز.