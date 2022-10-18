شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يهنئ صلاح بخامس أفضل لاعبي العالم ..ويوجه رسالة للاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تهنئة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب بعد حصوله على المركز الخامس لأفضل لاعبي العالم.

وكتب روي فيتوريا على صفحته عبر إنستجرام " مبروك صلاح ويجب أن تكون أفضل".

احتفى النجم المصرى محمد صلاح بفوز فريقه ليفربول على مان سيتى، أمس الأحد، حيث نشر صورًا له من احتفاله بالفوز فى المباراة عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، اليوم الإثنين، ومن بين الصور التى نشرها مو صلاح، توجد صورة لجماهير ليفربول، وهى تحمل صورة مرسومة له، لتحيته، وسط أجواء حماسية.

وشارك محمد صلاح، معجبيه وجماهيره حول العالم فرحة الاحتفال بالفوز على مانشستر سيتى، بصور ولقطات مميزة من المباراة التي تسلط الضوء على لحظة إحراز الهدف وتحية زملائه له أثناء وبعد المباراة، إضافة إلى احتفال الجماهير بهدف الفوز.