شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 1/1 فى مباراة أخطاء الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فاركو مع البنك الأهلي بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، ليحصد كل فريق نقطة واحدة من المباراة.

سجل كريم بامبو هدف تقدم البنك الأهلي فى الدقيقة 17 من خطأ فادح لمحمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو، وألغى الحكم هدف تعادل فاركو فى الدقيقة 42 بداعى وقوع محمود حمادة فى مصيدة التسلل.

وفى الدقيقة 61 ألغى الحكم هدف لكريم بامبو بداعى التسلل، ثم تلقى محمد أبو جبل حارس البنك وأحمد مودى لاعب فاركو البطاقة الصفراء لحدوث مشادة بينهما.

وفى الدقيقة 96 حصل فريق فاركو على ركلة جزاء، بخطأ من محمد أبو جبل، سجل منها أحمد مودى هدف التعادل لفريقه.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في خط الدفاع.. محمود الجزار وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأحمد توفيق واسحاقو يعقوبو، في خط الوسط أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد هلال وكريم بامبو، خط الهجوم ..ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي.. محمود الزنفلي في حراسة المرمى، محمود قاعود و رزاق سيسيه وأمير مدحت و إسلام جابر و موسي دياوارا و أسامة إبراهيم و حمدي علاء و أسامة فيصل.

فيما ضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"، خط الدفاع : عزمي غوما _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري، خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري، خط الهجوم: أحمد شريف _ محمد زكريا "شيكا".

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من: محمود السيد _ جابر كامل _ أحمد عوض _ بلال جمال _ محمود عماد _ زرقي حمرون _ مروان مجدي _ زياد طلبه _ حسن طارق.