إعلان قائمة منتخب الشاطئية في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في موزمبيق والمؤهلة لكأس العالم.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، على أن تقام المباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة فى السابعة مساء.

وأرسل عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، وناصر فراج، نائب مدير اللجنة، جدول مباريات كأس مصر للأندية والجهات المختصة.