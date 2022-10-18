شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قائمة منتخب الشاطئية في كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في موزمبيق والمؤهلة لكأس العالم.
تضم القائمة 15 لاعبا هم، زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى علي وأحمد الشحات وإسلام أحمد وحسان محمد ومحمد عبد النبي وعبد الرحمن حسن الشافعي وهيثم عاطف كوستا والحسيني طه وحسام باولو وإسماعيل بهجت.
من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، على أن تقام المباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة فى السابعة مساء.
وأرسل عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، وناصر فراج، نائب مدير اللجنة، جدول مباريات كأس مصر للأندية والجهات المختصة.
وحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، يوم 12 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك والمصرى فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، وتحديدا فى السابعة مساء على استاد برج العرب.
كما حددت اللجنة يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى نفس الدور على استاد السلام وتحديدا فى السادسة مساء، وتقام فى نفس اليوم مباراة البنك الأهلى وبيراميدز على استاد القاهرة فى تمام الرابعة عصرا.