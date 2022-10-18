شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على فاركو بهدف "بامبو" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وفاركو، التى تجمعهما حاليًا على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بتقدم فريق البنك بهدف دون رد.

وسجل كريم بامبو هدف تقدم البنك الأهلي فى الدقيقة 17 من خطأ فادح لمحمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو، وألغى الحكم هدف تعادل فاركو فى الدقيقة 42 بداعى وقوع محمود حمادة فى مصيدة التسلل.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في خط الدفاع.. محمود الجزار وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأحمد توفيق واسحاقو يعقوبو، في خط الوسط أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد هلال وكريم بامبو، خط الهجوم ..ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي.. محمود الزنفلي في حراسة المرمى، محمود قاعود و رزاق سيسيه وأمير مدحت و إسلام جابر و موسي دياوارا و أسامة إبراهيم و حمدي علاء و أسامة فيصل.

فيما ضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"، خط الدفاع : عزمي غوما _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري، خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري، خط الهجوم: أحمد شريف _ محمد زكريا "شيكا".