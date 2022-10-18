ملك لا يعرف الاستسلام.. كيف يعود محمد صلاح بعد الإخفاقات الكبرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول أنه عاشق للتحديات وقادر على تحطيم الصعوبات التي تواجهه من فترة إلى آخرى في عالم الساحرة المستديرة.

ففي الوقت الذي تشعر فيه أن صلاح ضعيفًا على المستوى الفني أو بعيدًا عن المنافسة أو أنه على أعتاب موسمًا صعبًا سيخلو من أهدافه، تجده يحول هذا إلى تحدٍ وتجده عائدًا بقوة ليقلب الموازين بإصراره وعزيمته.

ولم يكن الهدف الرائع الذي سجله صلاح في مرمى مانشستر سيتي وقيادته لليفربول للفوز، هو مجرد هدف ولكن ربما يكون ردًا على أنه سيظل ضمن الأفضل ولن يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية مهما شهد مستواه تراجعًا إلا أن هذا لن يؤثر عليه بشكل أو بآخر.

وبالنظر إلى مسيرة محمد صلاح في ليفربول، ستجده مر بالعديد من الصعوبات والإحباطات سواء على صعيد نتائج فريقه أو مستواه الفني والذي قد يشهد تراجعًا مثل أي لاعب آخر ولكنه تجده يعود سريعًا للتألق ويثبت أنه ضد الكسر مهما بلغت درجة الإحباط أو الانتقادات.

تألق بعد إخفاق أوروبي

تعرض محمد صلاح لخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا خلال شهر مايو لعام 2018 أمام ريال مدريد في المباراة التي شهدت الإصابة الشهيرة له على يد راموس.

أعقب ذلك غيابه عن أولى مباريات منتخب مصر في كأس العالم بروسيا ولكنه شارك في مباراتين بمجموعة الفراعنة وسجل هدفين رغم المشاركة السيئة للفراعنة.

ورغم هذه الإخفاقات إلا أنه استعاد قوته في موسم 2018-2019 ونجح في الحصول على الحذاء الذهبي لبريميرليج مناصفة مع ساديو ماني وأوباميانج بنتيجة 22 هدف.

وفي نهاية الموسم، توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة مع ليفربول على حساب توتنهام.

تتويج بعد انتكاسة

في شهر يوليو لعام 2019 تعرض صلاح لانتكاسة كبيرة مع منتخب مصر بالخروج المبكر من نسخة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت في مصر وذلك على يد جنوب أفريقيا بدور الـ16.

ولكن نجح صلاح في التغلب على أحزانه، ليساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لموسم "2019- 2020" بعد غياب 30 عاما، مُسجلًا 19 هدفا.

إخفاقات المنتخب

ربما تكون الفترة التي شهدت خسارة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022 وأعقبها عدم التأهل لمنافسات كأس العالم أمام السنغال من أصعب الأوقات التي مرت على نجم ليفربول.

ولم ينهزم صلاح بسهولة، فتوج ببطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد في إنجلترا وأنهى الموسم فائزًا بالحذاء الذهبي برصيد 23 هدفا مناصفة مع سون هيونج مين.

وحصد النجم المصري جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير وكذلك من رابطة كتاب كرة القدم، وتوج بجائزة لاعب الموسم في ليفربول، وحصل هدفه في مرمى مانشستر سيتي على جائزة الأفضل ببريميرليج، بجانب حصوله على جائزة أفضل صانع لعب في الدوري.

ولم يُوفق صلاح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي رغم منافسته لآخر لحظة مع مانشستر سيتي، كما خسر الريدز نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

الموسم الحالي.. توهج بعد بداية غير جيدة

مع انطلاقة الموسم الحالي، لم تكن بداية النجم المصري محمد صلاح جيدة على الإطلاق على مستوى الأداء والتهديف وعانى ليفربول على المستوى الفني أيضا مما جعل مدربه يورجن كلوب يعلن أن الفريق لن يكون في سباق المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي.

وتوقع الكثير أن صلاح سيقدم أسوأ مواسمه مع ليفربول، حيث لم يسجل سوى هدفين في بريميرليج ولكنه فاجأ الجماهير بتحول رهيب في مستواه وهو ما ظهر في الأيام القليلة الماضية.

ونجح الفرعون المصري في تسجيل 3 أهداف أمام رينجرز الاسكتلندي بدوري أبطال أوروبا، ليكون أسرع هاتريك في تاريخ تشامبيونزليج.

وتخطى صلاح بذلك أيضا الثنائي أجويرو ودروجبا واللذين سجلا 36 هدفا، ليكون أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا مع الأندية الإنجليزية برصيد 38 هدف.

كما استعاد ذاكرة التهديف في بريميرليج بتسجيله هدف فوز ليفربول أمام مانشستر سيتي، ليُعيد الريدز للمشهد من جديد.

وتخطى محمد صلاح (121 هدفا) ستيفين جيرارد (120) في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا لليفربول بالدوري الإنجليزي.