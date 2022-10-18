أموتو يفتتح أهداف الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل المهاجم النيجيري أوستن أموتو، المنتقل خلال فترة الانتقالات الماضية، من المصري إلى الاتحاد، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدي، أول أهداف الدوري المصري بموسمه الجديد 2022-2023، وذلك في شباك فريق أسوان.

وجاء الهدف بعدما استغل أموتو عرضية ارتدت من القائم لتعود إليه مجددًا، ليسددها مرة أخرى برأسية في الشباك عند الدقيقة 85 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب أسوان.

وكان هدف أموتو كافيًا لخطف الاتحاد نقاط المباراة، ليحقق الفريق السكندري أول 3 نقاط في الموسم.

وتستكمل مباريات اليوم، بمباراة البنك الأهلي وفاركو في تمام الخامسة مساء، على ستاد بتروسبورت، ويختتم اليوم الأول، بلقاء المصري مع سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.