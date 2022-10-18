بداية مثيرة.. الاتحاد السكندري يفتتح الدوري بهدف قاتل أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

افتتح الاتحاد السكندري منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد بفوز قاتل على حساب أسوان بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء.

وأقيمت مباراة أسوان ضد الاتحاد السكندري على استاد أسوان في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم "2022-2023".

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح الاتحاد السكندري عن طريق أوستن أموتو في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، يحصد زعيم الثغر ثلاث نقاط غالية في المسابقة المحلية، بينما يفشل أسوان العائد للدوري من جديد في حصد أي نقطة بالجولة الأولى.

تفاصيل المباراة:

دخل أسوان المباراة بتشكيلة مكونة من: "عمرو حسام، أحمد كاستيلو، أحمد دحروج، إسلام صلاح، علي فتحي، محمد مصطفى "ميدو"، مصطفى عبدالرسول، أحمد خالد، أحمد بلحاج، ماليك إيفونا، محمد حمدي زكي".

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: "المهدي سليمان، هشام صلاح، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل، ساليفو مورو، مروان عطية، سعيدو سيمبوري، إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي، أوستن أموتو".

بدأت المباراة في الدقائق الأولى بسيطرة واستحواذ من جانب الاتحاد السكندري ولكن بدون خطورة على مرمى أسوان والذي يتسلح بجماهيره.

حصل أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري على البطاقة الصفراء في الدقيقة 23.

وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 38 عن طريق إسلام صلاح لاعب أسوان بعد ضربة مقصية رائعة ولكن مرت إلى خارج المرمى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أسوان والاتحاد السكندري بدون أهداف.

وفي الدقيقة 52 أتيحت فرصة لأحمد بلحاج مهاجم أسوان بعد رأسية رائعة ولكن مرت خارج المرمى.

وشهدت الدقيقة 57 منع عمرو حسام حارس أسوان هدفا محققا بعد انفراد من أوستن أموتو مهاجم الاتحاد، لتستمر النتيجة سلبية بين الفريقين.

وأنقذ المهدي سليمان حارس الاتحاد مرماه من تسديدة بعيدة من وسط الملعب في الدقيقة 60 عن طريق إيفونا، وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

واستمر التعادل السلبي مُسيطر على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 85 والتي شهدت الهدف الأول في الموسم لصالح الاتحاد السكندري عن طريق أوستن أموتو.

وكان أسوان أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 93 لولا تألق المهدي سليمان والذي تصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.

وانتهت المباراة بفوز ثمين وغالٍ للاتحاد السكندري بهدف دون رد أمام أسوان في افتتاح مسابقة الدوري المصري الممتاز.