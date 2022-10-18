موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في افتتاح الدوري.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستهل النادي الأهلي موسمه الجديد بمواجهة الإسماعيلي، في الخامسة مساء غد الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لتدارك خيبة الموسم الماضي وتحقيق أفضل النتائج الموسم الحالي للحصول على درع الدوري المصري الذي حققه 42 مرة في تاريخه.

فيما يتطلع الدراويش لبداية قوية هذا العام بعد الصفقات القوية التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث، بينما تواجد الإسماعيلي في المرتبة الـ11.

التشكيل المتوقع للأهلى

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر مباراة الإسماعيلى بتشكيل مكون كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم،محمود متولي، على معلول.

في خط الوسط: حمدي فتحي، وأليو ديانج، وأحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: برونو سافيو، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

القناة الناقلة

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني