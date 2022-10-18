شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة 64 من الدوري المصري بمباراة أسوان والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت النسخة 64 من بطولة الدوري المصري بإنطلاق مباراة أسوان والإتحاد السكندري في الثالثة من عصر اليوم ،الثلاثاء،على ملعب نادي أسوان ، في مباراة مرتقبة على أن تُستأنف باقي مبارايات الجولة الأولى للدوري غداً وبعد غد.

ويُدير مباراة اليوم التى تُعد الأولى في الموسم الجديد 2022 / 2023 ، محمد معروف حكماً للساحة، ويعاونه الثنائي عماد العقاد حكم مساعد أول وأحمد عبد الغنى حكم مساعد ثاني، وأحمد ناجى حكم رابع، ومصطفى عثمان حكم فار، ومحمد عزازى حكم فار مساعد حسبما أعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري بقيادة الإنجليزي مارك كلاتينبرج.

ويضم تشكيل أسوان لمباراة اليوم ، الذي أعلنه ربيع ياسين المدير الفني كلاً من : عمرو حسام - احمد كاستيلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - محمد مصطفى "ميدو"- مصطفى عبد الرسول - احمد خالد - احمد بلحاج- ماليك ايفونا ومحمد حمدي زكي.

فيما يضم تشكيل الاتحاد الذي أعلنه الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني، كلاً من : المهدي سليمان ، إبراهيم حسن ، محمود علاء ، صبري رحيل ، هشام صلاح ، أحمد عادل ميسي ، أوستن أموتو ، مورو ساليفو ، مروان عطية ، خالد صبحي وسعيد سنبوري

وتقام اليوم مباراتين أخرتين في الدوري المصري ، هما البنك الأهلي وفاركو في تمام الخامسة مساء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس والمصري مع سيراميكا في السابعة مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية.