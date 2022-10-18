شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد بغدودة يخسر مباراة الترضية ويودع بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع أحمد فؤاد بغدودة لاعب منتخب المصارعة منافسات بطولة العالم التي تقام بأسبانيا بعد الخسارة أمام منافسه لاعب اليابان فى مباراة الترضية بنتيجة 10/12.

كان بغدودة تأهل للترضية بعد فوز لاعب ايران وتأهله للنهائي، والذى تغلب على بغدودة فى دور الـ16 من البطولة.

وفاز بغدودة فى أولى المباريات بدور الـ32 على منافسه الأمريكى بنتيجة 6/0 فى دور الـ 32 من البطولة.

ويرافق بعثة المنتخب المصرى فى منافسات بطولة العالم للمصارعة، كمال عبده مدرب المصارعة الرومانية، وعلى أبو طالب مدرب المصارعة الحرة، ووصال قرطام مدرب المصارعة النسائية.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من أحمد فؤاد بغدودة، سامى السيد سمرة، يوسف محمد عيسى، ندى مدنى عاشور، وعبد الرحمن عمر، والذى يشارك بدلاً من عماد أشرف الذى تم استبداله لعدم ضبط ميزانه.