شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب صباحاً استعداداً للأسماعيلي وكولر يُحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، وذلك استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي؛ للحديث عن الاستعدادات الخاصة بمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة من مساء غداً ، الأربعاء.

وكان الأهلي قد فاز على فريق اتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي علي ملعب الأهلي والسلام، بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بهدف دون مقابل، ليتأهل الأهلي لدور المجموعات في البطولة