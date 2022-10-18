شكرا لقرائتكم خبر عن سنبوري وأموتو في تشكيل الاتحاد لمباراة أسوان بالجولة الأولى للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل الفريق لمباراة أسوان المقرر لها الثالثة من عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الاتحاد ، كلاً من : المهدي سليمان ، إبراهيم حسن ، محمود علاء ، صبري رحيل ، هشام صلاح ، أحمد عادل ميسي ، أوستن أموتو ، مورو ساليفو ، مروان عطية ، خالد صبحي وسعيد سنبوري

ويُدير مباراة اليوم ، محمد معروف حكماً للساحة، ويعاونه الثنائي عماد العقاد حكم مساعد أول وأحمد عبد الغنى حكم مساعد ثاني، وأحمد ناجى حكم رابع، ومصطفى عثمان حكم فار، ومحمد عزازى حكم فار مساعد حسبما أعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري بقيادة الإنجليزي مارك كلاتينبرج.

وتقام اليوم مباراتين أخرتين في الدوري المصري ، هما البنك الأهلي وفاركو في تمام الخامسة مساء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس والمصري مع سيراميكا في السابعة مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأختار الصربي زوران مانولوفيتش 22 لاعباً ضمن قائمة الفريق لخوض مباراة أسوان ، وهم : المهدي سليمان، عمرو خليل، صبحي سليمان، هشام صلاح، جافين، محمد صالح، محمود علاء، خالد صبحي، مورو ساليفو، محمود عبد العزيز، مروان عطيه، سعيد سنبوري، خالد الغندور، كريم الديب، ابراهيم حسن، أحمد عادل ميسي، إسلام عبد النعيم، مابولولو، استيفن اموتو، أحمد عيد، محمد فارس.

في المقابل تضم قائمة أسوان لأنطلاقة الدوري ، كلاً من : عمرو حسام - خالد وليد - اسلام سليمان -علي فتحي- الحسيني سمير - ميدو مصطفى - إسلام صلاح - محمد عطوة - احمد كاستيلو - محمود نعيم - أحمد سيد "دحروج'' -مصطفى عبد الرسول- محمد ناجي جدو- عماد فتحي - أحمد خالد - أحمد حمودي - مصطفى محمود "عناني" -أحمد بالحاج - محمد حمدي زكي - إيفونا وديلسون كاموني