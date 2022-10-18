شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة.. وتقسيمة قوية بين 4 فرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبي فريق الأهلي تدريبات بدنية مكثفة ومتنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة الإسماعيلي في بداية الدوري الممتاز المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية استمرت 30 دقيقة تحت قيادة أندرياس أندويا، مدرب الأحمال ٣٠، قبل البدء في تنفيذ الجوانب الفنية والخططية ، وقام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بتقسيم جميع اللاعبين إلى أربع فرق خاضت فيما بينها تقسيمة قوية في ختام فقرات مران الأهلي.

وخاض رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبية متنوعة تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق على هامش المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة استعداداً لمواجهة فريق الإسماعيلي غدًا في الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في بداية منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي قد فاز على فريق الاتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة وتأهل لدور المجموعات.