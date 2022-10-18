شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباراتى بيراميدز وفيوتشر فى دور الـ32 التكميلى للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ 32 التكميلي من الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة فريق فيوتشر المصري مع نظيره أول أغسطس الانجولي، بينما سيلتقي فريق بيراميدز مع نظيره نيجليك بطل النيجير فى الدور ذاته.

وستقام منافسات الدور التكميلي الإضافي يوم 2 نوفمبر المقبل لمباريات الذهاب بينما لقاء الإياب يقام يوم 9 نوفمبر.

ومن المقرر أن يخوض فريقي فيوتشر وبيراميدز مباراة الذهاب يوم 2 نوفمبر خارج القاهرة بينما ستقام مباراتى العودة يوم 9 نوفمبر فى مصر.

وتأهل فيوتشر لهذا الدور على حساب كالون إف سي بطل سيراليون ، عقب الفوز عليه إياب في دور الـ32 الأول برباعية نظيفة، وفاز ذهابا بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6/0.

وتأهل بيراميدز لهذا الدور على حساب هلال الساحل السوداني، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في الذهاب، قبل أن يفوز بسباعية نظيفة فى مباراة العودة التى أقيمت بالقاهرة، ويحسم التأهل إلى دور الـ32 التكميلي بنتجية 9-0 .

ويشمل الدور التمهيدي الإضافي من قرعة الكونفدرالية 16 فريقا متأهلين من الدور التمهيدي الثاني بجانب 16 فريقا مثلهم لم ينجحوا في التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وتقسم الأندية 32 إلى 4 مجموعات.