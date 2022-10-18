شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية لحمدى النقاز استعداداً للمشاركة مع الإسماعيلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البطاقة الدولية للتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للنادى الإسماعيلى ليصبح من حق اللاعب المشاركة مع الدراويش في مباراة الأهلى المقرر لها الخامسة عصر غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري المصرى.

وأعلن النادي الإسماعيلي تعاقده مع الظهير التونسي حمدى النقاز، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يتواجد بها النقاز في الدوري المصري، حيث سبق له اللعب فى صفوف الزمالك.

ويستهل الدراويش بطولة الدوري العام بمواجهة الأهلي للمرة الثانية على التوالي والسادسة طوال تاريخهما، وذلك غدًا الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.