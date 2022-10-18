شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يعلن تشكيل أسوان لمواجهة الإتحاد السكندري في إنطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ربيع ياسين المدير الفني لنادي اسوان تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري المصري الممتاز ، وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: عمرو حسام خط الدفاع: احمد كاستيلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - محمد مصطفى "ميدو" خط الوسط: مصطفى عبد الرسول - احمد خالد - احمد بلحاج خط الهجوم: ماليك ايفونا - محمد حمدي زكي وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلاً من: خالد وليد - محمود نعيم - محمد جدو - عماد فتحي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - محمد عطوة - احمد حمودي - مصطفى عناني