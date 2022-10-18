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ربيع ياسين يعلن تشكيل أسوان لمواجهة الإتحاد السكندري في إنطلاق الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن ربيع ياسين المدير الفني لنادي اسوان تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الاولى من الممتاز ، وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: عمرو حسام

 

خط الدفاع: احمد كاستيلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - محمد مصطفى "ميدو"

 

خط الوسط: مصطفى عبد الرسول - احمد خالد - احمد بلحاج

 

خط الهجوم: ماليك ايفونا - محمد حمدي زكي

 

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلاً من: خالد وليد - محمود نعيم - محمد جدو - عماد فتحي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - محمد عطوة - احمد حمودي - مصطفى عناني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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