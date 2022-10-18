شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يطير لمانشستر 20 أكتوبر للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب التايكوندو الى مانشستر بعد غد الخميس 20 أكتوبر للمشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى من المقرر أن تستمر حتى 24 أكتوبر، بقائمة تضم 7 لاعبين ولاعبات

وكان من المقرر أن يغادر المنتخب اليوم الثلاثاء الا أن تأخر استلام التأشيرات حال دون ذلك.

تضم القائمة 7 لاعبين مقسمة إلى 4 اولاد و 3 بنات ، اللاعبون هم: أحمد وائل وزن تحت 68 ك، إياد بركات وزن تحت 68 ك، سيف عيسى وزن تحت 80 ك، أحمد راوى وزن فوق 80 ك ، شهد سامى، ميسون ايهاب، بالإضافة إلى اية شحاتة.

الجهاز الفنى يضم أسامة سيد مدرب عام، محمد مجدى مدرب ومحمد عجيزة المشرف العام على المنتخب الأول.

وشارك المنتخب فر منافسات البطولة العربية وبطولة لبنان وتحقق خلالها عدد كبير من الميداليات وصلت إلى 19 ميدالية متنوعة خلال البطولتين بواقع 9 ميداليات متنوعة 4 فضيات و5 برونزيات فى بطولة لبنان الدولية، و10 ميداليات متنوعة 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية بالبطولة العربية.

شارك فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة هم يوسف عصام، واحمد جمال، واحمد وائل، واياد بركات، ورامى عيسى، وعبد الرحمن خلف، وأحمد راوى، وشهد سامى، ومرام نبيل، واشرقت نبيل، ونادين عمرو، وروان رفاعى، وآية شحاتة.