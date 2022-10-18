شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة الأسماعيلي المقرر لها الخامسة من مساء غدا ً ، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة ، 21 لاعباً ، هم : محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير ، ايمن أشرف ، محمود متولي ، محمد عبد المنعم ، على معلول ، محمد هاني ، أكرم توفيق ، كريم فؤاد ، حمدي فتحي ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات ، أحمد عبد القادر ، برونو سافيو ، طاهر محمند طاهر ، محمد شريف ، حسام حسن وشادي حسين.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، وذلك استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي؛ للحديث عن الاستعدادات الخاصة بمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الخامسة من مساء غداً ، الأربعاء.

وكان الأهلي قد فاز على فريق اتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي علي ملعب الأهلي والسلام، بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بهدف دون مقابل، ليتأهل الأهلي لدور المجموعات في البطولة