شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يستبعد 18 لاعباً من مواجهة الاسماعيلى أمام الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، برنامج خاص للمستبعدين عن مباراة الفريق ضد الأهلي فى افتتاحية الدوري العام.

ويستضيف الدراويش، الفريق الأحمر غدًا الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساءً علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 6 آلاف مشجع.

وضمت القائمة 7 لاعبين جدد من الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المنقضي وهم الإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسي حمدي النقاز وصالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمود الشبراوي فضلا عن تواجد الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق الصاعد ومنتخب الشباب والأوليمبي.

فى حين قام بإستبعاد 18 لاعبًا وهم ..

فى حراسة المرمي .. محمد كوكو – عبد الله جمال

فى خط الدفاع .. محمد نصر – عصام صبحي – محمد عمار – كريم عرفات – نور الزمان الزموري – محمد هاشم

فى خط الوسط .. عماد حمدي – محمد بن خماسة – محمد الشامي – محمد مخلوف – محمد خليفة – ياو أنور – عبد القادر كوليبالي

فى خط الهجوم .. فراس شواط – أبو بكر حمزه الجمل – خالد النبريصي