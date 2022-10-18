شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. ياسر ريان نفاثة الأهلى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقب على ارتداء قميص الأهلي عبر تاريخه العديد من النجوم الذين تألقوا بالقميص الأحمر، وكانت لهم مسيرة حافلة مع نادى القرن ، ورغم ابتعادهم عن الملاعب إلا أن مسيرتهم المضيئة داخل جدران قلعة الجزيرة لا تزال محفورة فى سجل الإنجازات والشرف بقميص الأهلي.

ونجم اليوم هو ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق المولود في 25 مارس عام 1970، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي المنصورة.

موهبة ياسر ريان الفريدة جعلته محط اهتمام مسئولي القلعة الحمراء، لينضم إلى الفريق ويصبح أفضل جناح بالنادي الأهلي في فترة التسعينات وبالتحديد في عام 1994 ووصفه كثيرون بإنه "نفاثة" الأهلي بسبب سرعته الفائقة ، ونجحت هذه النفّاثة في شن غارات وغزوات كروية على مرمى المنافسين من الناحية اليسرى بسبب سرعتها الرائعة.

بدأ ياسر ريان مشواره الكروي مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج في المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988 ، ولعب معه حوالي أربعة مواسم ، ثم انضم للنادي الأهلي في موسم 1992 ، وظل معه 10 مواسم متواصلة.

وانضم ياسر ريان أيضًا لنادي إنبي موسمين قبل اعتزاله في عام 2004 ، واتجه بعدها إلى مجال التدريب.

وخلال مشواره مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.