شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أندية تحمل لقب الدورى الممتاز قبل انطلاق النسخة 64.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة 64 من عمر مسابقة الدورى العام، وتعد البطولة الأهم بالنسبة للأندية المصرية، باعتبارها العامل الأساسى فى المشاركة ببطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، سواء بطولة دورى الأبطال أو الكونفدرالية، لذا تشهد المسابقة المحلية منافسة شرسة بين جميع الفرق لحصد اللقب أو ضمان مركز مميز فى المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات القارية.

ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة برصيد 42 نسخة، ونرصد قائمة شرف الأندية الحاصلة على لقب بطولة الدورى منذ انطلاق المسابقة عام 1948 وهى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والترسانة والأوليمبى وغزل المحلة والمقاولون العرب، بينما يعد الزمالك هو بطل أخر نسختين.

ومن بين الفرق السبعة المتوجين ببطولة الدورى العام، بقيت 5 فرق تحت الأضواء والشهرة بينما هبط فريقان إلى دورى القسم الثانى ليتوارى فى الظل لفترة طويلة وهما، الترسانة والأولمبى.

الأهلي: 42 لقبا

الزمالك: 14 لقبا

الإسماعيلي: 3 ألقاب

المقاولون العرب ـ الترسانة ـ غزل المحلة ـ الأولمبي : كل فريق مرة واحدة

11 فريقاً شاركوا بأول نسخة للدوري المصري في موسم 1949ـ 1948

حسن الشاذلي الهداف التاريخي للدوري برصيد: 173 هدفاً

75 نادياً شاركوا بالمسابقة منذ انطلاقها في موسم 1948



الدوري

الأهلى

فاز الأهلي بلقب الدورى المصري 42 مرة (رقم قياسي) أعوام: (1948-49، 1949-50، 1950-51، 1952-53، 1953-54، 1955-56، 1956-57، 1957-58، 1958-59، 1960-61، 1961-62، 1974-75، 1975-76، 1976-77، 1978-79، 1979-80، 1980-81، 1981-82، 1984-85، 1985-86، 1986-87، 1988-89، 1993-94، 1994-95، 1995-96، 1996-97، 1997-98، 1998-99، 1999-2000، 2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08، 2008-09، 2009-10، 2010-2011، 2013-14، 2015-16، 2016-17، 2017-2016، 2018–19، 2019-20).

الزمالك

حصل الزمالك على بطولة الدورى 14 مرة أعوام 1960 – 64 – 65 – 78 – 84 – 88 – 92 – 93 – 2001 – 2003 – 2004 – 2014 ـ 2021 ـ 2022.

الإسماعيلى

حصل الإسماعيلى على بطولة الدورى 3 مرات أعوام 67 – 91 – 2002.

الترسانة

حصل على بطولة الدورى مرة واحدة عام 1963.

الأوليمبى

حصل على بطولة مرة وحيدة عام 1966.

غزل المحلةحصل على بطولة وحيدة عام 1973. المقاولون العربحصل على بطولة الدورى مرة وحيدة عام 1983.