شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يعلن قائمة الإسماعيلى لمباراة الأهلى.. 7 وافدين جدد ولاعب صاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي الاسباني خوان جاريدو، قائمة لاعبيه الأولي استعداداً لقمة الأهلي غداً الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في افتتاح النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة بحضور 6 آلاف مشجع.

القائمة ضمت 7 لاعبين جدد من الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المنقضي وهم الإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسي حمدي النقاز وصالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمود الشبراوي فضلا عن تواجد الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق الصاعد ومنتخب الشباب والأوليمبي.



قائمة الإسماعيلى

وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم

فى خط الدفاع .. حمدي النقاز وباهر المحمدي ومحمد هاشم وإياد العسقلاني وأحمد محسن ومحمد دسوقي

فى خط الوسط .. عبد الرحمن مجدي وعمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد حسن ومصطفي فارس وأحمد مدبولي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي

فى خط الهجوم .. محمد الشامي وباسم مرسي وحازم مرسي وعبد القادر كوليبالي