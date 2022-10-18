شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطلب مواجهة منتخب مصر وديا فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة عرضا من نظيره الكويتى لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصرى والكويتى خلال معسكر الفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل بالكويت، حيث يلتقى منتخب مصر مع بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، على أن تقام المباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة فى السابعة مساء.

وأرسل عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، وناصر فراج، نائب مدير اللجنة، جدول مباريات كأس مصر للأندية والجهات المختصة.