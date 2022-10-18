شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطلب مواجهة منتخب مصر وديا فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة عرضا من نظيره الكويتى لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصرى والكويتى خلال معسكر الفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل بالكويت، حيث يلتقى منتخب مصر مع بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر.
من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، على أن تقام المباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة فى السابعة مساء.
وأرسل عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، وناصر فراج، نائب مدير اللجنة، جدول مباريات كأس مصر للأندية والجهات المختصة.
وحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، يوم 12 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك والمصرى فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، وتحديدا فى السابعة مساء على استاد برج العرب.
كما حددت اللجنة يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى نفس الدور على استاد السلام وتحديدا فى السادسة مساء، وتقام فى نفس اليوم مباراة البنك الأهلى وبيراميدز على استاد القاهرة فى تمام الرابعة عصرا.