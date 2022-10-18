شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد أليو ديانج قبل مباراة الاسماعيلي..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي بعيد ميلاد المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم ،الثلاثاء، وسط جو من الفرحة والود بين لاعبي الفريق.

وأحتفل ديانج أمس الأول ، الأحد، بعيد ميلاده الـ25 فهو من مواليد 16 أكتوبر 1997 ، ولعب ديانج قبل الأهلى لناديين فقط هما دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر.

وأصطف لاعبي الأهلي قبل مران اليوم في ملعب التتش للإحتفال بعيد ميلاد النجم المالي في تقليد مُعتاد بين اللاعبين .



احتفال بعيد ميلاد ديانج



الاحتفال بعيد ميلاد ديانج

واستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، وذلك استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز على فريق اتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي علي ملعب الأهلي والسلام، بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بهدف دون مقابل، ليتأهل الأهلي لدور المجموعات في البطولة